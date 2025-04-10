Валюты / GNFT
GNFT: GENFIT S.A. - American Depositary Shares
4.31 USD 0.02 (0.46%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GNFT за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.31, а максимальная — 4.31.
Следите за динамикой GENFIT S.A. - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GNFT
- H.C. Wainwright assumes coverage on Genfit stock with Buy rating
- Gilead Sciences' Best Days May Be Ahead - Here's Why (NASDAQ:GILD)
- GENFIT: Publication of the 2025 Extra-Financial Performance Report (fiscal year 2024)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q2 - Edgewise Therapeutics (NASDAQ:EWTX), Camp4 Therapeutics (NASDAQ:CAMP)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
Дневной диапазон
4.31 4.31
Годовой диапазон
2.55 6.42
- Предыдущее закрытие
- 4.33
- Open
- 4.31
- Bid
- 4.31
- Ask
- 4.61
- Low
- 4.31
- High
- 4.31
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 11.95%
- 6-месячное изменение
- 22.10%
- Годовое изменение
- -21.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.