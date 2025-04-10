КотировкиРазделы
GNFT: GENFIT S.A. - American Depositary Shares

4.31 USD 0.02 (0.46%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GNFT за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.31, а максимальная — 4.31.

Следите за динамикой GENFIT S.A. - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.31 4.31
Годовой диапазон
2.55 6.42
Предыдущее закрытие
4.33
Open
4.31
Bid
4.31
Ask
4.61
Low
4.31
High
4.31
Объем
1
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
11.95%
6-месячное изменение
22.10%
Годовое изменение
-21.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.