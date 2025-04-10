Moedas / GNFT
GNFT: GENFIT S.A. - American Depositary Shares
4.22 USD 0.09 (2.09%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GNFT para hoje mudou para -2.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.10 e o mais alto foi 4.22.
Veja a dinâmica do par de moedas GENFIT S.A. - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNFT Notícias
- H.C. Wainwright assumes coverage on Genfit stock with Buy rating
- Gilead Sciences' Best Days May Be Ahead - Here's Why (NASDAQ:GILD)
- GENFIT: Publication of the 2025 Extra-Financial Performance Report (fiscal year 2024)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q2 - Edgewise Therapeutics (NASDAQ:EWTX), Camp4 Therapeutics (NASDAQ:CAMP)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
Faixa diária
4.10 4.22
Faixa anual
2.55 6.42
- Fechamento anterior
- 4.31
- Open
- 4.15
- Bid
- 4.22
- Ask
- 4.52
- Low
- 4.10
- High
- 4.22
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -2.09%
- Mudança mensal
- 9.61%
- Mudança de 6 meses
- 19.55%
- Mudança anual
- -23.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh