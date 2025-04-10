FiyatlarBölümler
Dövizler / GNFT
Geri dön - Hisse senetleri

GNFT: GENFIT S.A. - American Depositary Shares

4.33 USD 0.05 (1.14%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GNFT fiyatı bugün -1.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.33 ve Yüksek fiyatı olarak 4.33 aralığında işlem gördü.

GENFIT S.A. - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GNFT haberleri

Günlük aralık
4.33 4.33
Yıllık aralık
2.55 6.42
Önceki kapanış
4.38
Açılış
4.33
Satış
4.33
Alış
4.63
Düşük
4.33
Yüksek
4.33
Hacim
1
Günlük değişim
-1.14%
Aylık değişim
12.47%
6 aylık değişim
22.66%
Yıllık değişim
-21.42%
21 Eylül, Pazar