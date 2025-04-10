Dövizler / GNFT
GNFT: GENFIT S.A. - American Depositary Shares
4.33 USD 0.05 (1.14%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GNFT fiyatı bugün -1.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.33 ve Yüksek fiyatı olarak 4.33 aralığında işlem gördü.
GENFIT S.A. - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Micron, Accenture Set To Report Earnings
- H.C. Wainwright assumes coverage on Genfit stock with Buy rating
- Gilead Sciences' Best Days May Be Ahead - Here's Why (NASDAQ:GILD)
- GENFIT: Publication of the 2025 Extra-Financial Performance Report (fiscal year 2024)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q2 - Edgewise Therapeutics (NASDAQ:EWTX), Camp4 Therapeutics (NASDAQ:CAMP)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
Günlük aralık
4.33 4.33
Yıllık aralık
2.55 6.42
- Önceki kapanış
- 4.38
- Açılış
- 4.33
- Satış
- 4.33
- Alış
- 4.63
- Düşük
- 4.33
- Yüksek
- 4.33
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- -1.14%
- Aylık değişim
- 12.47%
- 6 aylık değişim
- 22.66%
- Yıllık değişim
- -21.42%
