시세섹션
통화 / GNFT
주식로 돌아가기

GNFT: GENFIT S.A. - American Depositary Shares

4.33 USD 0.05 (1.14%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GNFT 환율이 오늘 -1.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.33이고 고가는 4.33이었습니다.

GENFIT S.A. - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GNFT News

일일 변동 비율
4.33 4.33
년간 변동
2.55 6.42
이전 종가
4.38
시가
4.33
Bid
4.33
Ask
4.63
저가
4.33
고가
4.33
볼륨
1
일일 변동
-1.14%
월 변동
12.47%
6개월 변동
22.66%
년간 변동율
-21.42%
20 9월, 토요일