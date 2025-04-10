QuotazioniSezioni
GNFT: GENFIT S.A. - American Depositary Shares

4.33 USD 0.05 (1.14%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GNFT ha avuto una variazione del -1.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.33 e ad un massimo di 4.33.

Segui le dinamiche di GENFIT S.A. - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.33 4.33
Intervallo Annuale
2.55 6.42
Chiusura Precedente
4.38
Apertura
4.33
Bid
4.33
Ask
4.63
Minimo
4.33
Massimo
4.33
Volume
1
Variazione giornaliera
-1.14%
Variazione Mensile
12.47%
Variazione Semestrale
22.66%
Variazione Annuale
-21.42%
