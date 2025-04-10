Valute / GNFT
GNFT: GENFIT S.A. - American Depositary Shares
4.33 USD 0.05 (1.14%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GNFT ha avuto una variazione del -1.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.33 e ad un massimo di 4.33.
Segui le dinamiche di GENFIT S.A. - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.33 4.33
Intervallo Annuale
2.55 6.42
- Chiusura Precedente
- 4.38
- Apertura
- 4.33
- Bid
- 4.33
- Ask
- 4.63
- Minimo
- 4.33
- Massimo
- 4.33
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -1.14%
- Variazione Mensile
- 12.47%
- Variazione Semestrale
- 22.66%
- Variazione Annuale
- -21.42%
21 settembre, domenica