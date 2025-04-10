Währungen / GNFT
GNFT: GENFIT S.A. - American Depositary Shares
4.38 USD 0.16 (3.79%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GNFT hat sich für heute um 3.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.17 bis zu einem Hoch von 4.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die GENFIT S.A. - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GNFT News
- H.C. Wainwright assumes coverage on Genfit stock with Buy rating
- Gilead Sciences' Best Days May Be Ahead - Here's Why (NASDAQ:GILD)
- GENFIT: Publication of the 2025 Extra-Financial Performance Report (fiscal year 2024)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q2 - Edgewise Therapeutics (NASDAQ:EWTX), Camp4 Therapeutics (NASDAQ:CAMP)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
Tagesspanne
4.17 4.38
Jahresspanne
2.55 6.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.22
- Eröffnung
- 4.24
- Bid
- 4.38
- Ask
- 4.68
- Tief
- 4.17
- Hoch
- 4.38
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 3.79%
- Monatsänderung
- 13.77%
- 6-Monatsänderung
- 24.08%
- Jahresänderung
- -20.51%
