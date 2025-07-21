CotizacionesSecciones
Divisas / GCC
Volver a Acciones

GCC: WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund

20.88 USD 0.08 (0.38%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GCC de hoy ha cambiado un -0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.84, mientras que el máximo ha alcanzado 20.91.

Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GCC News

Rango diario
20.84 20.91
Rango anual
17.70 21.30
Cierres anteriores
20.96
Open
20.90
Bid
20.88
Ask
21.18
Low
20.84
High
20.91
Volumen
19
Cambio diario
-0.38%
Cambio mensual
0.87%
Cambio a 6 meses
6.15%
Cambio anual
8.52%
21 septiembre, domingo