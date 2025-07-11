КотировкиРазделы
GCC: WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund

20.88 USD 0.08 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GCC за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.84, а максимальная — 20.91.

Следите за динамикой WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
20.84 20.91
Годовой диапазон
17.70 21.30
Предыдущее закрытие
20.96
Open
20.90
Bid
20.88
Ask
21.18
Low
20.84
High
20.91
Объем
19
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
0.87%
6-месячное изменение
6.15%
Годовое изменение
8.52%
