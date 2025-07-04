货币 / GCC
GCC: WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund
20.88 USD 0.08 (0.38%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GCC汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点20.84和高点20.91进行交易。
关注WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GCC新闻
日范围
20.84 20.91
年范围
17.70 21.30
- 前一天收盘价
- 20.96
- 开盘价
- 20.90
- 卖价
- 20.88
- 买价
- 21.18
- 最低价
- 20.84
- 最高价
- 20.91
- 交易量
- 19
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- 0.87%
- 6个月变化
- 6.15%
- 年变化
- 8.52%
21 九月, 星期日