报价部分
货币 / GCC
回到股票

GCC: WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund

20.88 USD 0.08 (0.38%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GCC汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点20.84和高点20.91进行交易。

关注WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GCC新闻

日范围
20.84 20.91
年范围
17.70 21.30
前一天收盘价
20.96
开盘价
20.90
卖价
20.88
买价
21.18
最低价
20.84
最高价
20.91
交易量
19
日变化
-0.38%
月变化
0.87%
6个月变化
6.15%
年变化
8.52%
21 九月, 星期日