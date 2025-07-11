CotaçõesSeções
GCC: WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund

20.88 USD 0.08 (0.38%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GCC para hoje mudou para -0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.84 e o mais alto foi 20.91.

Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
20.84 20.91
Faixa anual
17.70 21.30
Fechamento anterior
20.96
Open
20.90
Bid
20.88
Ask
21.18
Low
20.84
High
20.91
Volume
19
Mudança diária
-0.38%
Mudança mensal
0.87%
Mudança de 6 meses
6.15%
Mudança anual
8.52%
21 setembro, domingo