Moedas / GCC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GCC: WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund
20.88 USD 0.08 (0.38%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GCC para hoje mudou para -0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.84 e o mais alto foi 20.91.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GCC Notícias
- FTSE 100 sobe após Banco da Inglaterra manter juros; Pets at Home despenca
- FTSE 100 today: Stocks rise as BoE holds, pound steady; Pets at Home slumps
- Ações da C&C Group caem com queda na receita apesar de previsão de lucro em linha
- C&C Group shares fall as revenue dips despite profit forecast in line
- Grupo Domino’s Pizza nomeia Andrea da C&C Group como novo diretor financeiro
- Domino’s Pizza Group names C&C Group’s Andrea as new finance chief
- CFO da C&C Group, Andrew Andrea, deixará cargo para função na Domino’s Pizza
- C&C Group CFO Andrew Andrea to step down for role at Domino’s Pizza
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.89%
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.62%
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.57%
- GCC Q2 2025 slides: Revenue up 1%, EBITDA falls 11.6% amid cost pressures
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.50%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.99%
- Crude Concentration: Why Commodity Strategies Diverge
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- The Everything Rally In 2025 Rolls On
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
Faixa diária
20.84 20.91
Faixa anual
17.70 21.30
- Fechamento anterior
- 20.96
- Open
- 20.90
- Bid
- 20.88
- Ask
- 21.18
- Low
- 20.84
- High
- 20.91
- Volume
- 19
- Mudança diária
- -0.38%
- Mudança mensal
- 0.87%
- Mudança de 6 meses
- 6.15%
- Mudança anual
- 8.52%
21 setembro, domingo