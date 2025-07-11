Valute / GCC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GCC: WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund
20.88 USD 0.08 (0.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GCC ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.84 e ad un massimo di 20.91.
Segui le dinamiche di WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GCC News
- FTSE 100 oggi: Titoli in rialzo mentre BoE mantiene i tassi, sterlina stabile
- FTSE 100 today: Stocks rise as BoE holds, pound steady; Pets at Home slumps
- Azioni C&C Group in calo mentre i ricavi diminuiscono nonostante previsioni di profitto in linea
- C&C Group shares fall as revenue dips despite profit forecast in line
- Domino’s Pizza Group nomina Andrea di C&C Group come nuovo direttore finanziario
- Domino’s Pizza Group names C&C Group’s Andrea as new finance chief
- Il CFO di C&C Group Andrew Andrea si dimette per un ruolo in Domino’s Pizza
- C&C Group CFO Andrew Andrea to step down for role at Domino’s Pizza
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.89%
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.62%
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.57%
- GCC Q2 2025 slides: Revenue up 1%, EBITDA falls 11.6% amid cost pressures
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.50%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.99%
- Crude Concentration: Why Commodity Strategies Diverge
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- The Everything Rally In 2025 Rolls On
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
Intervallo Giornaliero
20.84 20.91
Intervallo Annuale
17.70 21.30
- Chiusura Precedente
- 20.96
- Apertura
- 20.90
- Bid
- 20.88
- Ask
- 21.18
- Minimo
- 20.84
- Massimo
- 20.91
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- -0.38%
- Variazione Mensile
- 0.87%
- Variazione Semestrale
- 6.15%
- Variazione Annuale
- 8.52%
21 settembre, domenica