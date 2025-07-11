クォートセクション
通貨 / GCC
株に戻る

GCC: WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund

20.88 USD 0.08 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GCCの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり20.84の安値と20.91の高値で取引されました。

WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GCC News

1日のレンジ
20.84 20.91
1年のレンジ
17.70 21.30
以前の終値
20.96
始値
20.90
買値
20.88
買値
21.18
安値
20.84
高値
20.91
出来高
19
1日の変化
-0.38%
1ヶ月の変化
0.87%
6ヶ月の変化
6.15%
1年の変化
8.52%
21 9月, 日曜日