Währungen / GCC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GCC: WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund
20.88 USD 0.08 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GCC hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.84 bis zu einem Hoch von 20.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GCC News
- FTSE 100 today: Stocks rise as BoE holds, pound steady; Pets at Home slumps
- C&C Group shares fall as revenue dips despite profit forecast in line
- Domino’s Pizza Group ernennt Andrew Andrea von der C&C Group zum neuen Finanzvorstand
- Domino’s Pizza Group names C&C Group’s Andrea as new finance chief
- C&C Group: Finanzvorstand Andrew Andrea wechselt zu Domino’s Pizza
- C&C Group CFO Andrew Andrea to step down for role at Domino’s Pizza
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.89%
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.62%
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.57%
- GCC Q2 2025 slides: Revenue up 1%, EBITDA falls 11.6% amid cost pressures
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.50%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.99%
- Crude Concentration: Why Commodity Strategies Diverge
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- The Everything Rally In 2025 Rolls On
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.15%
Tagesspanne
20.84 20.91
Jahresspanne
17.70 21.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.96
- Eröffnung
- 20.90
- Bid
- 20.88
- Ask
- 21.18
- Tief
- 20.84
- Hoch
- 20.91
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -0.38%
- Monatsänderung
- 0.87%
- 6-Monatsänderung
- 6.15%
- Jahresänderung
- 8.52%
21 September, Sonntag