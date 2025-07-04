KurseKategorien
Währungen / GCC
Zurück zum Aktien

GCC: WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund

20.88 USD 0.08 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GCC hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.84 bis zu einem Hoch von 20.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GCC News

Tagesspanne
20.84 20.91
Jahresspanne
17.70 21.30
Vorheriger Schlusskurs
20.96
Eröffnung
20.90
Bid
20.88
Ask
21.18
Tief
20.84
Hoch
20.91
Volumen
19
Tagesänderung
-0.38%
Monatsänderung
0.87%
6-Monatsänderung
6.15%
Jahresänderung
8.52%
21 September, Sonntag