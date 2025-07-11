통화 / GCC
GCC: WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund
20.88 USD 0.08 (0.38%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GCC 환율이 오늘 -0.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.84이고 고가는 20.91이었습니다.
WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
20.84 20.91
년간 변동
17.70 21.30
- 이전 종가
- 20.96
- 시가
- 20.90
- Bid
- 20.88
- Ask
- 21.18
- 저가
- 20.84
- 고가
- 20.91
- 볼륨
- 19
- 일일 변동
- -0.38%
- 월 변동
- 0.87%
- 6개월 변동
- 6.15%
- 년간 변동율
- 8.52%
21 9월, 일요일