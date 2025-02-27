Divisas / ESTA
ESTA: Establishment Labs Holdings Inc
39.10 USD 0.05 (0.13%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ESTA de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.42, mientras que el máximo ha alcanzado 40.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Establishment Labs Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
38.42 40.35
Rango anual
26.55 50.85
- Cierres anteriores
- 39.15
- Open
- 39.07
- Bid
- 39.10
- Ask
- 39.40
- Low
- 38.42
- High
- 40.35
- Volumen
- 399
- Cambio diario
- -0.13%
- Cambio mensual
- -3.43%
- Cambio a 6 meses
- -2.86%
- Cambio anual
- -10.36%
