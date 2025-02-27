Moedas / ESTA
ESTA: Establishment Labs Holdings Inc
40.15 USD 1.05 (2.69%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ESTA para hoje mudou para 2.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.51 e o mais alto foi 40.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Establishment Labs Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESTA Notícias
Faixa diária
39.51 40.35
Faixa anual
26.55 50.85
- Fechamento anterior
- 39.10
- Open
- 39.56
- Bid
- 40.15
- Ask
- 40.45
- Low
- 39.51
- High
- 40.35
- Volume
- 122
- Mudança diária
- 2.69%
- Mudança mensal
- -0.84%
- Mudança de 6 meses
- -0.25%
- Mudança anual
- -7.96%
