ESTA: Establishment Labs Holdings Inc

40.15 USD 1.05 (2.69%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ESTA para hoje mudou para 2.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.51 e o mais alto foi 40.35.

Veja a dinâmica do par de moedas Establishment Labs Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

ESTA Notícias

ESTA on the Community Forum

Faixa diária
39.51 40.35
Faixa anual
26.55 50.85
Fechamento anterior
39.10
Open
39.56
Bid
40.15
Ask
40.45
Low
39.51
High
40.35
Volume
122
Mudança diária
2.69%
Mudança mensal
-0.84%
Mudança de 6 meses
-0.25%
Mudança anual
-7.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh