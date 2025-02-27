Währungen / ESTA
ESTA: Establishment Labs Holdings Inc
40.48 USD 0.07 (0.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESTA hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.48 bis zu einem Hoch von 40.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Establishment Labs Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ESTA News
Tagesspanne
40.48 40.93
Jahresspanne
26.55 50.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.55
- Eröffnung
- 40.93
- Bid
- 40.48
- Ask
- 40.78
- Tief
- 40.48
- Hoch
- 40.93
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- -0.02%
- 6-Monatsänderung
- 0.57%
- Jahresänderung
- -7.20%
