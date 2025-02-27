KurseKategorien
Währungen / ESTA
Zurück zum Aktien

ESTA: Establishment Labs Holdings Inc

40.48 USD 0.07 (0.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ESTA hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.48 bis zu einem Hoch von 40.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Establishment Labs Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESTA News

Tagesspanne
40.48 40.93
Jahresspanne
26.55 50.85
Vorheriger Schlusskurs
40.55
Eröffnung
40.93
Bid
40.48
Ask
40.78
Tief
40.48
Hoch
40.93
Volumen
7
Tagesänderung
-0.17%
Monatsänderung
-0.02%
6-Monatsänderung
0.57%
Jahresänderung
-7.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K