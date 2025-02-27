КотировкиРазделы
ESTA
ESTA: Establishment Labs Holdings Inc

39.15 USD 2.31 (6.27%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ESTA за сегодня изменился на 6.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.61, а максимальная — 40.23.

Следите за динамикой Establishment Labs Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
36.61 40.23
Годовой диапазон
26.55 50.85
Предыдущее закрытие
36.84
Open
36.61
Bid
39.15
Ask
39.45
Low
36.61
High
40.23
Объем
779
Дневное изменение
6.27%
Месячное изменение
-3.31%
6-месячное изменение
-2.73%
Годовое изменение
-10.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.