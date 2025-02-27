Валюты / ESTA
ESTA: Establishment Labs Holdings Inc
39.15 USD 2.31 (6.27%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESTA за сегодня изменился на 6.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.61, а максимальная — 40.23.
Следите за динамикой Establishment Labs Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ESTA
- Акции Establishment Labs подтверждают прогноз InvestingPro о переоценке падением на 40%
- Establishment Labs stock validates InvestingPro’s overvaluation call with 40% decline
- Earnings call transcript: Establishment Labs Q2 2025 sees revenue growth but EPS miss
- This Figma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Wednesday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Establishment Labs Hldgs (NASDAQ:ESTA)
- Canaccord Genuity initiates coverage on Establishment Labs stock with Buy rating
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Establishment Labs earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- CareDx (CDNA) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CVS Health (CVS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Establishment Labs stock price target raised to $70 on Motiva success
- Establishment Labs stock rating reiterated at Buy by Needham
- Establishment Labs Hosting Investor Day on June 12
- Establishment Labs to Present at Jefferies Global Healthcare Conference
- Citi shuffles MedTech stocks: BDX downgraded, ITGR raised; reiterates top pick
- BTIG sets Establishment Labs stock at Buy with $62 target
- This PVH Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Ameren (NYSE:AEE), Establishment Labs Hldgs (NASDAQ:ESTA)
- Establishment Labs Holdings: Impressive Growth, Several Caveats (NASDAQ:ESTA)
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
36.61 40.23
Годовой диапазон
26.55 50.85
- Предыдущее закрытие
- 36.84
- Open
- 36.61
- Bid
- 39.15
- Ask
- 39.45
- Low
- 36.61
- High
- 40.23
- Объем
- 779
- Дневное изменение
- 6.27%
- Месячное изменение
- -3.31%
- 6-месячное изменение
- -2.73%
- Годовое изменение
- -10.25%
