Devises / ESTA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ESTA: Establishment Labs Holdings Inc
39.46 USD 1.09 (2.69%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ESTA a changé de -2.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.12 et à un maximum de 41.26.
Suivez la dynamique Establishment Labs Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESTA Nouvelles
- L’action d’Establishment Labs confirme l’alerte de surévaluation d’InvestingPro avec une baisse de 40%
- Establishment Labs stock validates InvestingPro’s overvaluation call with 40% decline
- Earnings call transcript: Establishment Labs Q2 2025 sees revenue growth but EPS miss
- This Figma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Wednesday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Establishment Labs Hldgs (NASDAQ:ESTA)
- Canaccord Genuity initiates coverage on Establishment Labs stock with Buy rating
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Establishment Labs earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- CareDx (CDNA) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CVS Health (CVS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Establishment Labs stock price target raised to $70 on Motiva success
- Establishment Labs stock rating reiterated at Buy by Needham
- Establishment Labs Hosting Investor Day on June 12
- Establishment Labs to Present at Jefferies Global Healthcare Conference
- Citi shuffles MedTech stocks: BDX downgraded, ITGR raised; reiterates top pick
- BTIG sets Establishment Labs stock at Buy with $62 target
- This PVH Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Ameren (NYSE:AEE), Establishment Labs Hldgs (NASDAQ:ESTA)
- Establishment Labs Holdings: Impressive Growth, Several Caveats (NASDAQ:ESTA)
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
39.12 41.26
Range Annuel
26.55 50.85
- Clôture Précédente
- 40.55
- Ouverture
- 40.93
- Bid
- 39.46
- Ask
- 39.76
- Plus Bas
- 39.12
- Plus Haut
- 41.26
- Volume
- 374
- Changement quotidien
- -2.69%
- Changement Mensuel
- -2.54%
- Changement à 6 Mois
- -1.96%
- Changement Annuel
- -9.54%
20 septembre, samedi