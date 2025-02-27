货币 / ESTA
ESTA: Establishment Labs Holdings Inc
39.15 USD 2.31 (6.27%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ESTA汇率已更改6.27%。当日，交易品种以低点36.61和高点40.23进行交易。
关注Establishment Labs Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ESTA新闻
- InvestingPro的公允价值模型得到验证：Establishment Labs股价下跌40%
- Establishment Labs stock validates InvestingPro’s overvaluation call with 40% decline
- Earnings call transcript: Establishment Labs Q2 2025 sees revenue growth but EPS miss
- This Figma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Wednesday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Establishment Labs Hldgs (NASDAQ:ESTA)
- Canaccord Genuity initiates coverage on Establishment Labs stock with Buy rating
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Establishment Labs earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- CareDx (CDNA) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CVS Health (CVS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Establishment Labs stock price target raised to $70 on Motiva success
- Establishment Labs stock rating reiterated at Buy by Needham
- Establishment Labs Hosting Investor Day on June 12
- Establishment Labs to Present at Jefferies Global Healthcare Conference
- Citi shuffles MedTech stocks: BDX downgraded, ITGR raised; reiterates top pick
- BTIG sets Establishment Labs stock at Buy with $62 target
- This PVH Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Ameren (NYSE:AEE), Establishment Labs Hldgs (NASDAQ:ESTA)
- Establishment Labs Holdings: Impressive Growth, Several Caveats (NASDAQ:ESTA)
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
36.61 40.23
年范围
26.55 50.85
- 前一天收盘价
- 36.84
- 开盘价
- 36.61
- 卖价
- 39.15
- 买价
- 39.45
- 最低价
- 36.61
- 最高价
- 40.23
- 交易量
- 779
- 日变化
- 6.27%
- 月变化
- -3.31%
- 6个月变化
- -2.73%
- 年变化
- -10.25%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值