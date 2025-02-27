通貨 / ESTA
ESTA: Establishment Labs Holdings Inc
40.55 USD 1.45 (3.71%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ESTAの今日の為替レートは、3.71%変化しました。日中、通貨は1あたり39.51の安値と41.27の高値で取引されました。
Establishment Labs Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
39.51 41.27
1年のレンジ
26.55 50.85
- 以前の終値
- 39.10
- 始値
- 39.56
- 買値
- 40.55
- 買値
- 40.85
- 安値
- 39.51
- 高値
- 41.27
- 出来高
- 352
- 1日の変化
- 3.71%
- 1ヶ月の変化
- 0.15%
- 6ヶ月の変化
- 0.75%
- 1年の変化
- -7.04%
