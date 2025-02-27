クォートセクション
通貨 / ESTA
株に戻る

ESTA: Establishment Labs Holdings Inc

40.55 USD 1.45 (3.71%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ESTAの今日の為替レートは、3.71%変化しました。日中、通貨は1あたり39.51の安値と41.27の高値で取引されました。

Establishment Labs Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESTA News

1日のレンジ
39.51 41.27
1年のレンジ
26.55 50.85
以前の終値
39.10
始値
39.56
買値
40.55
買値
40.85
安値
39.51
高値
41.27
出来高
352
1日の変化
3.71%
1ヶ月の変化
0.15%
6ヶ月の変化
0.75%
1年の変化
-7.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K