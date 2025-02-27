Valute / ESTA
ESTA: Establishment Labs Holdings Inc
39.46 USD 1.09 (2.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ESTA ha avuto una variazione del -2.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.12 e ad un massimo di 41.26.
Segui le dinamiche di Establishment Labs Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
39.12 41.26
Intervallo Annuale
26.55 50.85
- Chiusura Precedente
- 40.55
- Apertura
- 40.93
- Bid
- 39.46
- Ask
- 39.76
- Minimo
- 39.12
- Massimo
- 41.26
- Volume
- 374
- Variazione giornaliera
- -2.69%
- Variazione Mensile
- -2.54%
- Variazione Semestrale
- -1.96%
- Variazione Annuale
- -9.54%
20 settembre, sabato