Dövizler / ESTA
ESTA: Establishment Labs Holdings Inc
39.46 USD 1.09 (2.69%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ESTA fiyatı bugün -2.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.12 ve Yüksek fiyatı olarak 41.26 aralığında işlem gördü.
Establishment Labs Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ESTA haberleri
Günlük aralık
39.12 41.26
Yıllık aralık
26.55 50.85
- Önceki kapanış
- 40.55
- Açılış
- 40.93
- Satış
- 39.46
- Alış
- 39.76
- Düşük
- 39.12
- Yüksek
- 41.26
- Hacim
- 374
- Günlük değişim
- -2.69%
- Aylık değişim
- -2.54%
- 6 aylık değişim
- -1.96%
- Yıllık değişim
- -9.54%
21 Eylül, Pazar