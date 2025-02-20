- Panorámica
EPOL: iShares Trust iShares MSCI Poland ETF
El tipo de cambio de EPOL de hoy ha cambiado un 0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.00, mientras que el máximo ha alcanzado 32.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Trust iShares MSCI Poland ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EPOL hoy?
iShares Trust iShares MSCI Poland ETF (EPOL) se evalúa hoy en 32.27. El instrumento se negocia dentro de 0.56%; el cierre de ayer ha sido 32.09 y el volumen comercial ha alcanzado 285. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EPOL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Trust iShares MSCI Poland ETF?
iShares Trust iShares MSCI Poland ETF se evalúa actualmente en 32.27. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 33.29% y USD. Monitoree los movimientos de EPOL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EPOL?
Puede comprar acciones de iShares Trust iShares MSCI Poland ETF (EPOL) al precio actual de 32.27. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.27 o 32.57, mientras que 285 y 0.66% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EPOL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EPOL?
Invertir en iShares Trust iShares MSCI Poland ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.71 - 34.15 y el precio actual 32.27. Muchos comparan 4.64% y 13.99% antes de colocar órdenes en 32.27 o 32.57. Estudie los cambios diarios de precios de EPOL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI Poland ETF?
El precio más alto de iShares MSCI Poland ETF (EPOL) en el último año ha sido 34.15. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.71 - 34.15, una comparación con 32.09 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Trust iShares MSCI Poland ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI Poland ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI Poland ETF (EPOL) para el año ha sido 20.71. La comparación con los actuales 32.27 y 20.71 - 34.15 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EPOL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EPOL?
En el pasado, iShares Trust iShares MSCI Poland ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.09 y 33.29% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.09
- Open
- 32.06
- Bid
- 32.27
- Ask
- 32.57
- Low
- 32.00
- High
- 32.30
- Volumen
- 285
- Cambio diario
- 0.56%
- Cambio mensual
- 4.64%
- Cambio a 6 meses
- 13.99%
- Cambio anual
- 33.29%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8