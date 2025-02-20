КотировкиРазделы
EPOL: iShares Trust iShares MSCI Poland ETF

32.24 USD 0.15 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EPOL за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.00, а максимальная — 32.24.

Следите за динамикой iShares Trust iShares MSCI Poland ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EPOL сегодня?

iShares Trust iShares MSCI Poland ETF (EPOL) сегодня оценивается на уровне 32.24. Инструмент торгуется в пределах 0.47%, вчерашнее закрытие составило 32.09, а торговый объем достиг 144. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EPOL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares MSCI Poland ETF?

iShares Trust iShares MSCI Poland ETF в настоящее время оценивается в 32.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.17% и USD. Отслеживайте движения EPOL на графике в реальном времени.

Как купить акции EPOL?

Вы можете купить акции iShares Trust iShares MSCI Poland ETF (EPOL) по текущей цене 32.24. Ордера обычно размещаются около 32.24 или 32.54, тогда как 144 и 0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EPOL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EPOL?

Инвестирование в iShares Trust iShares MSCI Poland ETF предполагает учет годового диапазона 20.71 - 34.15 и текущей цены 32.24. Многие сравнивают 4.54% и 13.88% перед размещением ордеров на 32.24 или 32.54. Изучайте ежедневные изменения цены EPOL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Poland ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Poland ETF (EPOL) за последний год составила 34.15. Акции заметно колебались в пределах 20.71 - 34.15, сравнение с 32.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares MSCI Poland ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Poland ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Poland ETF (EPOL) за год составила 20.71. Сравнение с текущими 32.24 и 20.71 - 34.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EPOL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EPOL?

В прошлом iShares Trust iShares MSCI Poland ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.09 и 33.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.00 32.24
Годовой диапазон
20.71 34.15
Предыдущее закрытие
32.09
Open
32.06
Bid
32.24
Ask
32.54
Low
32.00
High
32.24
Объем
144
Дневное изменение
0.47%
Месячное изменение
4.54%
6-месячное изменение
13.88%
Годовое изменение
33.17%
