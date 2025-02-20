CotationsSections
EPOL: iShares Trust iShares MSCI Poland ETF

32.24 USD 0.15 (0.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EPOL a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.00 et à un maximum de 32.24.

Suivez la dynamique iShares Trust iShares MSCI Poland ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EPOL aujourd'hui ?

L'action iShares Trust iShares MSCI Poland ETF est cotée à 32.24 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.47%, a clôturé hier à 32.09 et son volume d'échange a atteint 144. Le graphique en temps réel du cours de EPOL présente ces mises à jour.

L'action iShares Trust iShares MSCI Poland ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Trust iShares MSCI Poland ETF est actuellement valorisé à 32.24. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 33.17% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EPOL.

Comment acheter des actions EPOL ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Trust iShares MSCI Poland ETF au cours actuel de 32.24. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.24 ou de 32.54, le 144 et le 0.56% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EPOL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EPOL ?

Investir dans iShares Trust iShares MSCI Poland ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.71 - 34.15 et le prix actuel 32.24. Beaucoup comparent 4.54% et 13.88% avant de passer des ordres à 32.24 ou 32.54. Consultez le graphique du cours de EPOL en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Poland ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares MSCI Poland ETF l'année dernière était 34.15. Au cours de 20.71 - 34.15, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.09 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Trust iShares MSCI Poland ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Poland ETF ?

Le cours le plus bas de iShares MSCI Poland ETF (EPOL) sur l'année a été 20.71. Sa comparaison avec 32.24 et 20.71 - 34.15 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EPOL sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EPOL a-t-elle été divisée ?

iShares Trust iShares MSCI Poland ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.09 et 33.17% après les opérations sur titres.

Range quotidien
32.00 32.24
Range Annuel
20.71 34.15
Clôture Précédente
32.09
Ouverture
32.06
Bid
32.24
Ask
32.54
Plus Bas
32.00
Plus Haut
32.24
Volume
144
Changement quotidien
0.47%
Changement Mensuel
4.54%
Changement à 6 Mois
13.88%
Changement Annuel
33.17%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8