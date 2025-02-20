- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EPOL: iShares Trust iShares MSCI Poland ETF
Il tasso di cambio EPOL ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.00 e ad un massimo di 32.24.
Segui le dinamiche di iShares Trust iShares MSCI Poland ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPOL News
- Country ETFs Looking For Record Years
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- It's Time To Harvest Gains In EPOL, Poland Stocks +60% YTD (Downgrade) (NYSEARCA:EPOL)
- EPOL: 50%+ Price Surge Demands Caution (NYSEARCA:EPOL)
- South Korea’s new tax proposals derail one of the world’s best performing stock markets of 2025.
- World Stocks Face Critical Test After Rallies Fade
- Military Conflicts Mostly Haven't Affected Long-Term Stock Growth
- Here’s where to find real stock-market bargains now. You just have to be willing to travel.
- EPOL: Revisiting The Prospects Of Investing In Poland (NYSEARCA:EPOL)
- Bigger Yard, Higher Fence?
- Poland’s stock market is one of 2025’s top performers. But a big risk looms.
- These World Markets Are Trouncing The U.S. And Tariffs Aren't The Only Reason
- These Countries' Stock Markets Are Racing Ahead Of The U.S.
- Country ETFs Since 'Liberation Day'
- EPOL ETF: Where To Buy Poland Amid The Tariff Volatility (NYSEARCA:EPOL)
- Trump’s America First Agenda Makes Rheinmetall A Top Pick (OTCMKTS:RNMBF)
- This sector may be the ‘accidental beneficiary’ of a U.S. growth scare, says JPMorgan
- There’s always a bull market somewhere: Where to invest as the world turns away from the U.S.
- Undercovered ETFs: Growth, Income, TIPS, Poland +
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EPOL oggi?
Oggi le azioni iShares Trust iShares MSCI Poland ETF sono prezzate a 32.24. Viene scambiato all'interno di 0.47%, la chiusura di ieri è stata 32.09 e il volume degli scambi ha raggiunto 144. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EPOL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Trust iShares MSCI Poland ETF pagano dividendi?
iShares Trust iShares MSCI Poland ETF è attualmente valutato a 32.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 33.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EPOL.
Come acquistare azioni EPOL?
Puoi acquistare azioni iShares Trust iShares MSCI Poland ETF al prezzo attuale di 32.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.24 o 32.54, mentre 144 e 0.56% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EPOL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EPOL?
Investire in iShares Trust iShares MSCI Poland ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.71 - 34.15 e il prezzo attuale 32.24. Molti confrontano 4.54% e 13.88% prima di effettuare ordini su 32.24 o 32.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EPOL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Poland ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI Poland ETF nell'ultimo anno è stato 34.15. All'interno di 20.71 - 34.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.09 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Trust iShares MSCI Poland ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Poland ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI Poland ETF (EPOL) nel corso dell'anno è stato 20.71. Confrontandolo con gli attuali 32.24 e 20.71 - 34.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EPOL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EPOL?
iShares Trust iShares MSCI Poland ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.09 e 33.17%.
- Chiusura Precedente
- 32.09
- Apertura
- 32.06
- Bid
- 32.24
- Ask
- 32.54
- Minimo
- 32.00
- Massimo
- 32.24
- Volume
- 144
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- 4.54%
- Variazione Semestrale
- 13.88%
- Variazione Annuale
- 33.17%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8