EPOL: iShares Trust iShares MSCI Poland ETF
A taxa do EPOL para hoje mudou para 0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.00 e o mais alto foi 32.30.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Trust iShares MSCI Poland ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EPOL Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EPOL hoje?
Hoje iShares Trust iShares MSCI Poland ETF (EPOL) está avaliado em 32.23. O instrumento é negociado dentro de 0.44%, o fechamento de ontem foi 32.09, e o volume de negociação atingiu 337. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EPOL em tempo real.
As ações de iShares Trust iShares MSCI Poland ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Trust iShares MSCI Poland ETF está avaliado em 32.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 33.13% e USD. Monitore os movimentos de EPOL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EPOL?
Você pode comprar ações de iShares Trust iShares MSCI Poland ETF (EPOL) pelo preço atual 32.23. Ordens geralmente são executadas perto de 32.23 ou 32.53, enquanto 337 e 0.53% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EPOL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EPOL?
Investir em iShares Trust iShares MSCI Poland ETF envolve considerar a faixa anual 20.71 - 34.15 e o preço atual 32.23. Muitos comparam 4.51% e 13.85% antes de enviar ordens em 32.23 ou 32.53. Estude as mudanças diárias de preço de EPOL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Poland ETF?
O maior preço de iShares MSCI Poland ETF (EPOL) no último ano foi 34.15. As ações oscilaram bastante dentro de 20.71 - 34.15, e a comparação com 32.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Trust iShares MSCI Poland ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Poland ETF?
O menor preço de iShares MSCI Poland ETF (EPOL) no ano foi 20.71. A comparação com o preço atual 32.23 e 20.71 - 34.15 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EPOL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EPOL?
No passado iShares Trust iShares MSCI Poland ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.09 e 33.13% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.09
- Open
- 32.06
- Bid
- 32.23
- Ask
- 32.53
- Low
- 32.00
- High
- 32.30
- Volume
- 337
- Mudança diária
- 0.44%
- Mudança mensal
- 4.51%
- Mudança de 6 meses
- 13.85%
- Mudança anual
- 33.13%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8