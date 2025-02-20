- Übersicht
EPOL: iShares Trust iShares MSCI Poland ETF
Der Wechselkurs von EPOL hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.00 bis zu einem Hoch von 32.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Trust iShares MSCI Poland ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EPOL heute?
Die Aktie von iShares Trust iShares MSCI Poland ETF (EPOL) notiert heute bei 32.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.44% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.09 und das Handelsvolumen erreichte 337. Das Live-Chart von EPOL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EPOL Dividenden?
iShares Trust iShares MSCI Poland ETF wird derzeit mit 32.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 33.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EPOL zu verfolgen.
Wie kaufe ich EPOL-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Trust iShares MSCI Poland ETF (EPOL) zum aktuellen Kurs von 32.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.23 oder 32.53 platziert, während 337 und 0.53% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EPOL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EPOL-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Trust iShares MSCI Poland ETF müssen die jährliche Spanne 20.71 - 34.15 und der aktuelle Kurs 32.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.51% und 13.85%, bevor sie Orders zu 32.23 oder 32.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EPOL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Poland ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI Poland ETF (EPOL) im vergangenen Jahr lag bei 34.15. Innerhalb von 20.71 - 34.15 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.09 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Trust iShares MSCI Poland ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Poland ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Poland ETF (EPOL) im Laufe des Jahres betrug 20.71. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.23 und der Spanne 20.71 - 34.15 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EPOL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EPOL statt?
iShares Trust iShares MSCI Poland ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.09 und 33.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.09
- Eröffnung
- 32.06
- Bid
- 32.23
- Ask
- 32.53
- Tief
- 32.00
- Hoch
- 32.30
- Volumen
- 337
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- 4.51%
- 6-Monatsänderung
- 13.85%
- Jahresänderung
- 33.13%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8