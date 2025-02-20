クォートセクション
通貨 / EPOL
EPOL: iShares Trust iShares MSCI Poland ETF

32.27 USD 0.18 (0.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EPOLの今日の為替レートは、0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり32.00の安値と32.30の高値で取引されました。

iShares Trust iShares MSCI Poland ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EPOL株の現在の価格は？

iShares Trust iShares MSCI Poland ETFの株価は本日32.27です。0.56%内で取引され、前日の終値は32.09、取引量は285に達しました。EPOLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Trust iShares MSCI Poland ETFの株は配当を出しますか？

iShares Trust iShares MSCI Poland ETFの現在の価格は32.27です。配当方針は会社によりますが、投資家は33.29%やUSDにも注目します。EPOLの動きはライブチャートで確認できます。

EPOL株を買う方法は？

iShares Trust iShares MSCI Poland ETFの株は現在32.27で購入可能です。注文は通常32.27または32.57付近で行われ、285や0.66%が市場の動きを示します。EPOLの最新情報はライブチャートで確認できます。

EPOL株に投資する方法は？

iShares Trust iShares MSCI Poland ETFへの投資では、年間の値幅20.71 - 34.15と現在の32.27を考慮します。注文は多くの場合32.27や32.57で行われる前に、4.64%や13.99%と比較されます。EPOLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Poland ETFの株の最高値は？

iShares MSCI Poland ETFの過去1年の最高値は34.15でした。20.71 - 34.15内で株価は大きく変動し、32.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Trust iShares MSCI Poland ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Poland ETFの株の最低値は？

iShares MSCI Poland ETF(EPOL)の年間最安値は20.71でした。現在の32.27や20.71 - 34.15と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EPOLの動きはライブチャートで確認できます。

EPOLの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Trust iShares MSCI Poland ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.09、33.29%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.00 32.30
1年のレンジ
20.71 34.15
以前の終値
32.09
始値
32.06
買値
32.27
買値
32.57
安値
32.00
高値
32.30
出来高
285
1日の変化
0.56%
1ヶ月の変化
4.64%
6ヶ月の変化
13.99%
1年の変化
33.29%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8