EPOL: iShares Trust iShares MSCI Poland ETF
EPOLの今日の為替レートは、0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり32.00の安値と32.30の高値で取引されました。
iShares Trust iShares MSCI Poland ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPOL News
よくあるご質問
EPOL株の現在の価格は？
iShares Trust iShares MSCI Poland ETFの株価は本日32.27です。0.56%内で取引され、前日の終値は32.09、取引量は285に達しました。EPOLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Trust iShares MSCI Poland ETFの株は配当を出しますか？
iShares Trust iShares MSCI Poland ETFの現在の価格は32.27です。配当方針は会社によりますが、投資家は33.29%やUSDにも注目します。EPOLの動きはライブチャートで確認できます。
EPOL株を買う方法は？
iShares Trust iShares MSCI Poland ETFの株は現在32.27で購入可能です。注文は通常32.27または32.57付近で行われ、285や0.66%が市場の動きを示します。EPOLの最新情報はライブチャートで確認できます。
EPOL株に投資する方法は？
iShares Trust iShares MSCI Poland ETFへの投資では、年間の値幅20.71 - 34.15と現在の32.27を考慮します。注文は多くの場合32.27や32.57で行われる前に、4.64%や13.99%と比較されます。EPOLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Poland ETFの株の最高値は？
iShares MSCI Poland ETFの過去1年の最高値は34.15でした。20.71 - 34.15内で株価は大きく変動し、32.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Trust iShares MSCI Poland ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Poland ETFの株の最低値は？
iShares MSCI Poland ETF(EPOL)の年間最安値は20.71でした。現在の32.27や20.71 - 34.15と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EPOLの動きはライブチャートで確認できます。
EPOLの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Trust iShares MSCI Poland ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.09、33.29%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 32.09
- 始値
- 32.06
- 買値
- 32.27
- 買値
- 32.57
- 安値
- 32.00
- 高値
- 32.30
- 出来高
- 285
- 1日の変化
- 0.56%
- 1ヶ月の変化
- 4.64%
- 6ヶ月の変化
- 13.99%
- 1年の変化
- 33.29%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8