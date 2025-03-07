Divisas / ECVT
ECVT: Ecovyst Inc
9.26 USD 0.25 (2.77%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ECVT de hoy ha cambiado un 2.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.03, mientras que el máximo ha alcanzado 9.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ecovyst Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECVT News
- Ecovyst Inc. (ECVT) Technip Energies N.V., M&A Call - Slideshow (NYSE:ECVT)
- BMO Capital eleva el precio objetivo de las acciones de Ecovyst a 14 dólares tras la venta de AM&C
- BMO Capital eleva precio objetivo de Ecovyst a $14 tras venta de AM&C
- Acciones de Ecovyst alcanzan un máximo de 52 semanas a $9.33
- Las acciones de Ecovyst alcanzan un máximo de 52 semanas a 9,33 dólares
- Technip Energies adquirirá la unidad de Materiales Avanzados de Ecovyst por 556 millones de dólares
- Why Is Ecovyst Stock Surging Thursday? - Technip Energies (OTC:THNPY), Ecovyst (NYSE:ECVT)
- Ecovyst venderá su unidad de materiales avanzados a Technip Energies por 556 millones de dólares
- ECVT or PPG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Earnings call transcript: Ecovyst Q2 2025 earnings beat forecasts, stock dips
- Ecovyst Q2 2025 presentation: Sales up 9.5% despite volume challenges, guidance maintained
Rango diario
9.03 9.46
Rango anual
5.24 9.69
- Cierres anteriores
- 9.01
- Open
- 9.03
- Bid
- 9.26
- Ask
- 9.56
- Low
- 9.03
- High
- 9.46
- Volumen
- 3.634 K
- Cambio diario
- 2.77%
- Cambio mensual
- 4.04%
- Cambio a 6 meses
- 50.32%
- Cambio anual
- 35.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B