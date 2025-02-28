Devises / ECVT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ECVT: Ecovyst Inc
9.17 USD 0.20 (2.13%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ECVT a changé de -2.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.14 et à un maximum de 9.40.
Suivez la dynamique Ecovyst Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECVT Nouvelles
- Ecovyst Inc. (ECVT) Technip Energies N.V., M&A Call - Slideshow (NYSE:ECVT)
- BMO Capital relève l’objectif de cours d’Ecovyst à 14€ suite à la vente d’AM&C
- BMO Capital raises Ecovyst stock price target to $14 on AM&C sale
- L’action Ecovyst atteint un plus haut de 52 semaines à 9,33$
- Ecovyst stock hits 52-week high at $9.33
- Technip Energies va acquérir l’unité Advanced Materials d’Ecovyst pour 556 millions $
- Technip Energies to acquire Ecovyst’s Advanced Materials unit for $556m
- Why Is Ecovyst Stock Surging Thursday? - Technip Energies (OTC:THNPY), Ecovyst (NYSE:ECVT)
- Ecovyst vend sa division de matériaux avancés à Technip Energies pour 556 millions $
- Ecovyst to sell advanced materials unit to Technip Energies for $556 million
- ECVT or PPG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Ecovyst stock hits 52-week high at $9.07
- Earnings call transcript: Ecovyst Q2 2025 earnings beat forecasts, stock dips
- Ecovyst (ECVT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ecovyst Q2 2025 presentation: Sales up 9.5% despite volume challenges, guidance maintained
- Ecovyst (ECVT) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Ecovyst earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Mativ Holdings (MATV) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Linde (LIN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Ecovyst (ECVT) Traded Lower in Q1. Here’s Why
- Ecovyst stock price target raised to $10 from $7.50 at Citi on improved outlook
- Ecovyst: Still Bullish (NYSE:ECVT)
- Ecovyst Inc. (ECVT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
9.14 9.40
Range Annuel
5.24 9.69
- Clôture Précédente
- 9.37
- Ouverture
- 9.40
- Bid
- 9.17
- Ask
- 9.47
- Plus Bas
- 9.14
- Plus Haut
- 9.40
- Volume
- 2.801 K
- Changement quotidien
- -2.13%
- Changement Mensuel
- 3.03%
- Changement à 6 Mois
- 48.86%
- Changement Annuel
- 34.06%
20 septembre, samedi