Moedas / ECVT
ECVT: Ecovyst Inc
9.33 USD 0.07 (0.76%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ECVT para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.25 e o mais alto foi 9.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Ecovyst Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECVT Notícias
- Ecovyst Inc. (ECVT) Technip Energies N.V., M&A Call - Slideshow (NYSE:ECVT)
- BMO Capital eleva preço-alvo das ações da Ecovyst para US$ 14 após venda da AM&C
- BMO Capital raises Ecovyst stock price target to $14 on AM&C sale
- Ações da Ecovyst atingem máxima de 52 semanas a US$ 9,33
- Ecovyst stock hits 52-week high at $9.33
- Technip Energies to acquire Ecovyst’s Advanced Materials unit for $556m
- Why Is Ecovyst Stock Surging Thursday? - Technip Energies (OTC:THNPY), Ecovyst (NYSE:ECVT)
- Ecovyst to sell advanced materials unit to Technip Energies for $556 million
- ECVT or PPG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Ecovyst stock hits 52-week high at $9.07
- Earnings call transcript: Ecovyst Q2 2025 earnings beat forecasts, stock dips
- Ecovyst (ECVT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ecovyst Q2 2025 presentation: Sales up 9.5% despite volume challenges, guidance maintained
- Ecovyst (ECVT) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Ecovyst earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Mativ Holdings (MATV) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Linde (LIN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Ecovyst (ECVT) Traded Lower in Q1. Here’s Why
- Ecovyst stock price target raised to $10 from $7.50 at Citi on improved outlook
- Ecovyst: Still Bullish (NYSE:ECVT)
- Ecovyst Inc. (ECVT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
9.25 9.47
Faixa anual
5.24 9.69
- Fechamento anterior
- 9.26
- Open
- 9.31
- Bid
- 9.33
- Ask
- 9.63
- Low
- 9.25
- High
- 9.47
- Volume
- 463
- Mudança diária
- 0.76%
- Mudança mensal
- 4.83%
- Mudança de 6 meses
- 51.46%
- Mudança anual
- 36.40%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh