通貨 / ECVT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ECVT: Ecovyst Inc
9.37 USD 0.11 (1.19%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ECVTの今日の為替レートは、1.19%変化しました。日中、通貨は1あたり9.25の安値と9.47の高値で取引されました。
Ecovyst Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECVT News
- Ecovyst Inc. (ECVT) Technip Energies N.V., M&A Call - Slideshow (NYSE:ECVT)
- BMOキャピタル、AM&C売却によりEcovystの株価目標を14ドルに引き上げ
- BMO Capital raises Ecovyst stock price target to $14 on AM&C sale
- Ecovyst社の株価、52週高値の9.33ドルを記録
- Ecovyst stock hits 52-week high at $9.33
- Technip Energies to acquire Ecovyst’s Advanced Materials unit for $556m
- Why Is Ecovyst Stock Surging Thursday? - Technip Energies (OTC:THNPY), Ecovyst (NYSE:ECVT)
- Ecovyst to sell advanced materials unit to Technip Energies for $556 million
- ECVT or PPG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Ecovyst stock hits 52-week high at $9.07
- Earnings call transcript: Ecovyst Q2 2025 earnings beat forecasts, stock dips
- Ecovyst (ECVT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ecovyst Q2 2025 presentation: Sales up 9.5% despite volume challenges, guidance maintained
- Ecovyst (ECVT) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Ecovyst earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Mativ Holdings (MATV) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Linde (LIN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Ecovyst (ECVT) Traded Lower in Q1. Here’s Why
- Ecovyst stock price target raised to $10 from $7.50 at Citi on improved outlook
- Ecovyst: Still Bullish (NYSE:ECVT)
- Ecovyst Inc. (ECVT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
9.25 9.47
1年のレンジ
5.24 9.69
- 以前の終値
- 9.26
- 始値
- 9.31
- 買値
- 9.37
- 買値
- 9.67
- 安値
- 9.25
- 高値
- 9.47
- 出来高
- 2.189 K
- 1日の変化
- 1.19%
- 1ヶ月の変化
- 5.28%
- 6ヶ月の変化
- 52.11%
- 1年の変化
- 36.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K