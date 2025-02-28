Währungen / ECVT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ECVT: Ecovyst Inc
9.37 USD 0.11 (1.19%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ECVT hat sich für heute um 1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.25 bis zu einem Hoch von 9.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ecovyst Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECVT News
- Ecovyst Inc. (ECVT) Technip Energies N.V., M&A Call - Slideshow (NYSE:ECVT)
- BMO Capital hebt Kursziel für Ecovyst nach Spartenverkauf auf 14 US-Dollar an/n
- BMO Capital raises Ecovyst stock price target to $14 on AM&C sale
- Ecovyst-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 9,33 $
- Ecovyst stock hits 52-week high at $9.33
- Technip Energies übernimmt Spezialmaterialien-Sparte von Ecovyst für 556 Mio. US-Dollar
- Technip Energies to acquire Ecovyst’s Advanced Materials unit for $556m
- Why Is Ecovyst Stock Surging Thursday? - Technip Energies (OTC:THNPY), Ecovyst (NYSE:ECVT)
- Ecovyst verkauft Sparte Advanced Materials für 556 Millionen US-Dollar an Technip Energies
- Ecovyst to sell advanced materials unit to Technip Energies for $556 million
- ECVT or PPG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Ecovyst stock hits 52-week high at $9.07
- Earnings call transcript: Ecovyst Q2 2025 earnings beat forecasts, stock dips
- Ecovyst (ECVT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ecovyst Q2 2025 presentation: Sales up 9.5% despite volume challenges, guidance maintained
- Ecovyst (ECVT) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Ecovyst earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Mativ Holdings (MATV) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Linde (LIN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Ecovyst (ECVT) Traded Lower in Q1. Here’s Why
- Ecovyst stock price target raised to $10 from $7.50 at Citi on improved outlook
- Ecovyst: Still Bullish (NYSE:ECVT)
- Ecovyst Inc. (ECVT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
9.25 9.47
Jahresspanne
5.24 9.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.26
- Eröffnung
- 9.31
- Bid
- 9.37
- Ask
- 9.67
- Tief
- 9.25
- Hoch
- 9.47
- Volumen
- 2.189 K
- Tagesänderung
- 1.19%
- Monatsänderung
- 5.28%
- 6-Monatsänderung
- 52.11%
- Jahresänderung
- 36.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K