ECVT: Ecovyst Inc
9.17 USD 0.20 (2.13%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ECVT 환율이 오늘 -2.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.14이고 고가는 9.40이었습니다.
Ecovyst Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
9.14 9.40
년간 변동
5.24 9.69
- 이전 종가
- 9.37
- 시가
- 9.40
- Bid
- 9.17
- Ask
- 9.47
- 저가
- 9.14
- 고가
- 9.40
- 볼륨
- 2.801 K
- 일일 변동
- -2.13%
- 월 변동
- 3.03%
- 6개월 변동
- 48.86%
- 년간 변동율
- 34.06%
20 9월, 토요일