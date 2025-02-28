КотировкиРазделы
ECVT: Ecovyst Inc

9.01 USD 0.36 (3.84%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ECVT за сегодня изменился на -3.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.92, а максимальная — 9.22.

Следите за динамикой Ecovyst Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.92 9.22
Годовой диапазон
5.24 9.69
Предыдущее закрытие
9.37
Open
9.21
Bid
9.01
Ask
9.31
Low
8.92
High
9.22
Объем
4.074 K
Дневное изменение
-3.84%
Месячное изменение
1.24%
6-месячное изменение
46.27%
Годовое изменение
31.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.