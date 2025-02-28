Валюты / ECVT
ECVT: Ecovyst Inc
9.01 USD 0.36 (3.84%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ECVT за сегодня изменился на -3.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.92, а максимальная — 9.22.
Следите за динамикой Ecovyst Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.92 9.22
Годовой диапазон
5.24 9.69
- Предыдущее закрытие
- 9.37
- Open
- 9.21
- Bid
- 9.01
- Ask
- 9.31
- Low
- 8.92
- High
- 9.22
- Объем
- 4.074 K
- Дневное изменение
- -3.84%
- Месячное изменение
- 1.24%
- 6-месячное изменение
- 46.27%
- Годовое изменение
- 31.73%
