货币 / ECVT
ECVT: Ecovyst Inc
9.21 USD 0.20 (2.22%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ECVT汇率已更改2.22%。当日，交易品种以低点9.03和高点9.43进行交易。
关注Ecovyst Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ECVT新闻
- Ecovyst Inc. (ECVT) Technip Energies N.V., M&A Call - Slideshow (NYSE:ECVT)
- BMO Capital上调Ecovyst目标价至14美元，原因是AM&C业务出售
- BMO Capital raises Ecovyst stock price target to $14 on AM&C sale
- Ecovyst stock hits 52-week high at $9.33
- Technip Energies to acquire Ecovyst’s Advanced Materials unit for $556m
- Why Is Ecovyst Stock Surging Thursday? - Technip Energies (OTC:THNPY), Ecovyst (NYSE:ECVT)
- Ecovyst to sell advanced materials unit to Technip Energies for $556 million
- ECVT or PPG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Ecovyst stock hits 52-week high at $9.07
- Earnings call transcript: Ecovyst Q2 2025 earnings beat forecasts, stock dips
- Ecovyst (ECVT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ecovyst Q2 2025 presentation: Sales up 9.5% despite volume challenges, guidance maintained
- Ecovyst (ECVT) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Ecovyst earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Mativ Holdings (MATV) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Linde (LIN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Ecovyst (ECVT) Traded Lower in Q1. Here’s Why
- Ecovyst stock price target raised to $10 from $7.50 at Citi on improved outlook
- Ecovyst: Still Bullish (NYSE:ECVT)
- Ecovyst Inc. (ECVT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
9.03 9.43
年范围
5.24 9.69
- 前一天收盘价
- 9.01
- 开盘价
- 9.03
- 卖价
- 9.21
- 买价
- 9.51
- 最低价
- 9.03
- 最高价
- 9.43
- 交易量
- 1.149 K
- 日变化
- 2.22%
- 月变化
- 3.48%
- 6个月变化
- 49.51%
- 年变化
- 34.65%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值