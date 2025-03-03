Divisas / ECAT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ECAT: BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter
16.22 USD 0.13 (0.80%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ECAT de hoy ha cambiado un -0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.19, mientras que el máximo ha alcanzado 16.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECAT News
- Saba Capital vende acciones de BlackRock ECAT por $3.11 millones
- ECAT: Elevated Valuation Limits Appeal (Rating Downgrade) (NYSE:ECAT)
- BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Q2 2025 Commentary (ECAT)
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- ECAT CEF: 20%+ Yield, Shareholder Vote In Spotlight (NYSE:ECAT)
- ISS recommends BlackRock ESG fund shareholders vote for incumbents
- Glass Lewis Recommends Shareholders Vote for ECAT Board Nominees and Against Saba’s Proposal to Terminate BlackRock as Investment Adviser at Upcoming Annual Meeting
- ECAT: Saba's Activism Drives Double-Digit Yield, Upcoming Vote Is Key (NYSE:ECAT)
- CEF Weekly Review: BlackRock Resets Its Tender Offers
- QQQX: Attractive Discount On Top Of Latest Market Pullback (NASDAQ:QQQX)
- BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Q4 2024 Commentary
- CEF Weekly Review: Will BTT Terminate?
- ECAT: Provides Blended Exposure Between Equities And Income (NYSE:ECAT)
Rango diario
16.19 16.35
Rango anual
13.35 18.10
- Cierres anteriores
- 16.35
- Open
- 16.31
- Bid
- 16.22
- Ask
- 16.52
- Low
- 16.19
- High
- 16.35
- Volumen
- 819
- Cambio diario
- -0.80%
- Cambio mensual
- -1.34%
- Cambio a 6 meses
- 2.14%
- Cambio anual
- -8.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B