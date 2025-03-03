Валюты / ECAT
ECAT: BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter
16.35 USD 0.16 (0.97%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ECAT за сегодня изменился на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.35, а максимальная — 16.56.
Следите за динамикой BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ECAT
- Saba Capital продает акции BlackRock ECAT на сумму $3,11 млн
- ECAT: Elevated Valuation Limits Appeal (Rating Downgrade) (NYSE:ECAT)
- BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Q2 2025 Commentary (ECAT)
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- ECAT CEF: 20%+ Yield, Shareholder Vote In Spotlight (NYSE:ECAT)
- ISS recommends BlackRock ESG fund shareholders vote for incumbents
- Glass Lewis Recommends Shareholders Vote for ECAT Board Nominees and Against Saba’s Proposal to Terminate BlackRock as Investment Adviser at Upcoming Annual Meeting
- ECAT: Saba's Activism Drives Double-Digit Yield, Upcoming Vote Is Key (NYSE:ECAT)
- CEF Weekly Review: BlackRock Resets Its Tender Offers
- QQQX: Attractive Discount On Top Of Latest Market Pullback (NASDAQ:QQQX)
- BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Q4 2024 Commentary
- CEF Weekly Review: Will BTT Terminate?
- ECAT: Provides Blended Exposure Between Equities And Income (NYSE:ECAT)
Дневной диапазон
16.35 16.56
Годовой диапазон
13.35 18.10
- Предыдущее закрытие
- 16.51
- Open
- 16.55
- Bid
- 16.35
- Ask
- 16.65
- Low
- 16.35
- High
- 16.56
- Объем
- 664
- Дневное изменение
- -0.97%
- Месячное изменение
- -0.55%
- 6-месячное изменение
- 2.96%
- Годовое изменение
- -7.89%
