通貨 / ECAT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ECAT: BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter
16.33 USD 0.11 (0.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ECATの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり16.27の安値と16.40の高値で取引されました。
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Interダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECAT News
- サバ・キャピタル、ブラックロックECATの株式を311万ドルで売却
- ECAT: Elevated Valuation Limits Appeal (Rating Downgrade) (NYSE:ECAT)
- BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Q2 2025 Commentary (ECAT)
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- ECAT CEF: 20%+ Yield, Shareholder Vote In Spotlight (NYSE:ECAT)
- ISS recommends BlackRock ESG fund shareholders vote for incumbents
- Glass Lewis Recommends Shareholders Vote for ECAT Board Nominees and Against Saba’s Proposal to Terminate BlackRock as Investment Adviser at Upcoming Annual Meeting
- ECAT: Saba's Activism Drives Double-Digit Yield, Upcoming Vote Is Key (NYSE:ECAT)
- CEF Weekly Review: BlackRock Resets Its Tender Offers
- QQQX: Attractive Discount On Top Of Latest Market Pullback (NASDAQ:QQQX)
- BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Q4 2024 Commentary
- CEF Weekly Review: Will BTT Terminate?
- ECAT: Provides Blended Exposure Between Equities And Income (NYSE:ECAT)
1日のレンジ
16.27 16.40
1年のレンジ
13.35 18.10
- 以前の終値
- 16.22
- 始値
- 16.34
- 買値
- 16.33
- 買値
- 16.63
- 安値
- 16.27
- 高値
- 16.40
- 出来高
- 705
- 1日の変化
- 0.68%
- 1ヶ月の変化
- -0.67%
- 6ヶ月の変化
- 2.83%
- 1年の変化
- -8.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K