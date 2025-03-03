货币 / ECAT
ECAT: BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter
16.22 USD 0.13 (0.80%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ECAT汇率已更改-0.80%。当日，交易品种以低点16.19和高点16.35进行交易。
关注BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ECAT新闻
日范围
16.19 16.35
年范围
13.35 18.10
- 前一天收盘价
- 16.35
- 开盘价
- 16.31
- 卖价
- 16.22
- 买价
- 16.52
- 最低价
- 16.19
- 最高价
- 16.35
- 交易量
- 819
- 日变化
- -0.80%
- 月变化
- -1.34%
- 6个月变化
- 2.14%
- 年变化
- -8.62%
