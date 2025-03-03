- Genel bakış
ECAT: BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter
ECAT fiyatı bugün -0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.21 ve Yüksek fiyatı olarak 16.37 aralığında işlem gördü.
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
ECAT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter hisse senedi 16.26 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 16.21 - 16.37 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 16.27 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 350 değerine ulaştı. ECAT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter hisse senedi temettü ödüyor mu?
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter hisse senedi şu anda 16.26 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -6.01% ve USD değerlerini izler. ECAT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ECAT hisse senedi nasıl alınır?
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter hisselerini şu anki 16.26 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 16.26 ve Ask 16.56 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 350 ve günlük değişim oranı 0.12% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ECAT fiyat hareketlerini takip edin.
ECAT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 13.35 - 17.91 ve mevcut fiyatı 16.26 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 16.26 veya Ask 16.56 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.73% ve 6 aylık değişim oranı 4.77% değerlerini karşılaştırır. ECAT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Blackrock ESG Capital Allocation Term Trust hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Blackrock ESG Capital Allocation Term Trust hisse senedi yıllık olarak 17.91 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 13.35 - 17.91). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 16.27 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter performansını takip edin.
Blackrock ESG Capital Allocation Term Trust hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Blackrock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 13.35 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 16.26 ve hareket ettiği yıllık aralık 13.35 - 17.91 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ECAT fiyat hareketlerini izleyin.
ECAT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 16.27 ve yıllık değişim oranı -6.01% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 16.27
- Açılış
- 16.24
- Satış
- 16.26
- Alış
- 16.56
- Düşük
- 16.21
- Yüksek
- 16.37
- Hacim
- 350
- Günlük değişim
- -0.06%
- Aylık değişim
- -0.73%
- 6 aylık değişim
- 4.77%
- Yıllık değişim
- -6.01%
