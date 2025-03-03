ECAT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter hisse senedi 16.26 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 16.21 - 16.37 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 16.27 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 350 değerine ulaştı. ECAT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Blackrock ESG Capital Allocation Term Trust hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Blackrock ESG Capital Allocation Term Trust hisse senedi yıllık olarak 17.91 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 13.35 - 17.91). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 16.27 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter performansını takip edin.

Blackrock ESG Capital Allocation Term Trust hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Blackrock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 13.35 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 16.26 ve hareket ettiği yıllık aralık 13.35 - 17.91 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ECAT fiyat hareketlerini izleyin.