ECAT: BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter
16.32 USD 0.01 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ECAT hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.30 bis zu einem Hoch von 16.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECAT News
- ECAT: Elevated Valuation Limits Appeal (Rating Downgrade) (NYSE:ECAT)
- BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Q2 2025 Commentary (ECAT)
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- ECAT CEF: 20%+ Yield, Shareholder Vote In Spotlight (NYSE:ECAT)
- ISS recommends BlackRock ESG fund shareholders vote for incumbents
- Glass Lewis Recommends Shareholders Vote for ECAT Board Nominees and Against Saba’s Proposal to Terminate BlackRock as Investment Adviser at Upcoming Annual Meeting
- ECAT: Saba's Activism Drives Double-Digit Yield, Upcoming Vote Is Key (NYSE:ECAT)
- CEF Weekly Review: BlackRock Resets Its Tender Offers
- QQQX: Attractive Discount On Top Of Latest Market Pullback (NASDAQ:QQQX)
- BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Q4 2024 Commentary
- CEF Weekly Review: Will BTT Terminate?
- ECAT: Provides Blended Exposure Between Equities And Income (NYSE:ECAT)
Tagesspanne
16.30 16.48
Jahresspanne
13.35 18.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.33
- Eröffnung
- 16.38
- Bid
- 16.32
- Ask
- 16.62
- Tief
- 16.30
- Hoch
- 16.48
- Volumen
- 294
- Tagesänderung
- -0.06%
- Monatsänderung
- -0.73%
- 6-Monatsänderung
- 2.77%
- Jahresänderung
- -8.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K