Moedas / ECAT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ECAT: BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter
16.33 USD 0.11 (0.68%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ECAT para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.27 e o mais alto foi 16.40.
Veja a dinâmica do par de moedas BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECAT Notícias
- Saba Capital vende ações da BlackRock ECAT por US$ 3,11 milhões
- ECAT: Elevated Valuation Limits Appeal (Rating Downgrade) (NYSE:ECAT)
- BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Q2 2025 Commentary (ECAT)
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- ECAT CEF: 20%+ Yield, Shareholder Vote In Spotlight (NYSE:ECAT)
- ISS recommends BlackRock ESG fund shareholders vote for incumbents
- Glass Lewis Recommends Shareholders Vote for ECAT Board Nominees and Against Saba’s Proposal to Terminate BlackRock as Investment Adviser at Upcoming Annual Meeting
- ECAT: Saba's Activism Drives Double-Digit Yield, Upcoming Vote Is Key (NYSE:ECAT)
- CEF Weekly Review: BlackRock Resets Its Tender Offers
- QQQX: Attractive Discount On Top Of Latest Market Pullback (NASDAQ:QQQX)
- BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Q4 2024 Commentary
- CEF Weekly Review: Will BTT Terminate?
- ECAT: Provides Blended Exposure Between Equities And Income (NYSE:ECAT)
Faixa diária
16.27 16.40
Faixa anual
13.35 18.10
- Fechamento anterior
- 16.22
- Open
- 16.34
- Bid
- 16.33
- Ask
- 16.63
- Low
- 16.27
- High
- 16.40
- Volume
- 705
- Mudança diária
- 0.68%
- Mudança mensal
- -0.67%
- Mudança de 6 meses
- 2.83%
- Mudança anual
- -8.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh