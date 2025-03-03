Valute / ECAT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ECAT: BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter
16.36 USD 0.03 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ECAT ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.30 e ad un massimo di 16.48.
Segui le dinamiche di BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust of Beneficial Inter. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECAT News
- Saba Capital vende azioni BlackRock ECAT per 3,11 milioni di dollari
- ECAT: Elevated Valuation Limits Appeal (Rating Downgrade) (NYSE:ECAT)
- BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Q2 2025 Commentary (ECAT)
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- ECAT CEF: 20%+ Yield, Shareholder Vote In Spotlight (NYSE:ECAT)
- ISS recommends BlackRock ESG fund shareholders vote for incumbents
- Glass Lewis Recommends Shareholders Vote for ECAT Board Nominees and Against Saba’s Proposal to Terminate BlackRock as Investment Adviser at Upcoming Annual Meeting
- ECAT: Saba's Activism Drives Double-Digit Yield, Upcoming Vote Is Key (NYSE:ECAT)
- CEF Weekly Review: BlackRock Resets Its Tender Offers
- QQQX: Attractive Discount On Top Of Latest Market Pullback (NASDAQ:QQQX)
- BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Q4 2024 Commentary
- CEF Weekly Review: Will BTT Terminate?
- ECAT: Provides Blended Exposure Between Equities And Income (NYSE:ECAT)
Intervallo Giornaliero
16.30 16.48
Intervallo Annuale
13.35 18.10
- Chiusura Precedente
- 16.33
- Apertura
- 16.38
- Bid
- 16.36
- Ask
- 16.66
- Minimo
- 16.30
- Massimo
- 16.48
- Volume
- 552
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- -0.49%
- Variazione Semestrale
- 3.02%
- Variazione Annuale
- -7.83%
21 settembre, domenica