EAF: GrafTech International Ltd
12.08 USD 1.33 (12.37%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EAF de hoy ha cambiado un 12.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.55, mientras que el máximo ha alcanzado 12.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GrafTech International Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EAF News
- GrafTech International to implement 1-for-10 reverse stock split and reduce authorized shares
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- GrafTech to implement 1-for-10 reverse stock split on August 29
- GrafTech International COO Jeremy S. Halford to resign effective September 12
- GrafTech (EAF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BMO Capital raises GrafTech stock price target to $1.50 on improved outlook
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- GrafTech: Green Shoots Talk Not Yet Seen In The Results (NYSE:EAF)
- Earnings call transcript: GrafTech Q2 2025 reports net loss, stock dips
- GrafTech Q2 2025 slides reveal operational improvements despite widening losses
- GrafTech International Ltd. (EAF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GrafTech International (EAF) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- GrafTech earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- GrafTech shares fall over 2% as Q2 earnings miss estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- GrafTech (EAF) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
- GrafTech International (EAF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
10.55 12.10
Rango anual
0.55 12.10
- Cierres anteriores
- 10.75
- Open
- 10.55
- Bid
- 12.08
- Ask
- 12.38
- Low
- 10.55
- High
- 12.10
- Volumen
- 628
- Cambio diario
- 12.37%
- Cambio mensual
- 28.65%
- Cambio a 6 meses
- 1288.51%
- Cambio anual
- 775.36%
