EAF: GrafTech International Ltd

12.08 USD 1.33 (12.37%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EAF de hoy ha cambiado un 12.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.55, mientras que el máximo ha alcanzado 12.10.

Siga la dinámica de la pareja de divisas GrafTech International Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
10.55 12.10
Rango anual
0.55 12.10
Cierres anteriores
10.75
Open
10.55
Bid
12.08
Ask
12.38
Low
10.55
High
12.10
Volumen
628
Cambio diario
12.37%
Cambio mensual
28.65%
Cambio a 6 meses
1288.51%
Cambio anual
775.36%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B