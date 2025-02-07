Moedas / EAF
EAF: GrafTech International Ltd
11.94 USD 0.14 (1.16%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EAF para hoje mudou para -1.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.94 e o mais alto foi 12.36.
Veja a dinâmica do par de moedas GrafTech International Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EAF Notícias
Faixa diária
11.94 12.36
Faixa anual
0.55 12.36
- Fechamento anterior
- 12.08
- Open
- 12.36
- Bid
- 11.94
- Ask
- 12.24
- Low
- 11.94
- High
- 12.36
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -1.16%
- Mudança mensal
- 27.16%
- Mudança de 6 meses
- 1272.41%
- Mudança anual
- 765.22%
