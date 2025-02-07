Валюты / EAF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EAF: GrafTech International Ltd
10.75 USD 0.24 (2.28%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EAF за сегодня изменился на 2.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.38, а максимальная — 10.82.
Следите за динамикой GrafTech International Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EAF
- GrafTech International to implement 1-for-10 reverse stock split and reduce authorized shares
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- GrafTech to implement 1-for-10 reverse stock split on August 29
- GrafTech International COO Jeremy S. Halford to resign effective September 12
- GrafTech (EAF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BMO Capital raises GrafTech stock price target to $1.50 on improved outlook
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- GrafTech: Green Shoots Talk Not Yet Seen In The Results (NYSE:EAF)
- Earnings call transcript: GrafTech Q2 2025 reports net loss, stock dips
- GrafTech Q2 2025 slides reveal operational improvements despite widening losses
- GrafTech International Ltd. (EAF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GrafTech International (EAF) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- GrafTech earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- GrafTech shares fall over 2% as Q2 earnings miss estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- GrafTech (EAF) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
- GrafTech International (EAF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
10.38 10.82
Годовой диапазон
0.55 10.82
- Предыдущее закрытие
- 10.51
- Open
- 10.49
- Bid
- 10.75
- Ask
- 11.05
- Low
- 10.38
- High
- 10.82
- Объем
- 343
- Дневное изменение
- 2.28%
- Месячное изменение
- 14.48%
- 6-месячное изменение
- 1135.63%
- Годовое изменение
- 678.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.