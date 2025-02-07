CotationsSections
EAF: GrafTech International Ltd

13.42 USD 0.68 (5.34%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EAF a changé de 5.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.77 et à un maximum de 14.20.

Suivez la dynamique GrafTech International Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
12.77 14.20
Range Annuel
0.55 14.20
Clôture Précédente
12.74
Ouverture
13.92
Bid
13.42
Ask
13.72
Plus Bas
12.77
Plus Haut
14.20
Volume
508
Changement quotidien
5.34%
Changement Mensuel
42.92%
Changement à 6 Mois
1442.53%
Changement Annuel
872.46%
