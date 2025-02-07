Devises / EAF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EAF: GrafTech International Ltd
13.42 USD 0.68 (5.34%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EAF a changé de 5.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.77 et à un maximum de 14.20.
Suivez la dynamique GrafTech International Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EAF Nouvelles
- GrafTech International to implement 1-for-10 reverse stock split and reduce authorized shares
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- GrafTech to implement 1-for-10 reverse stock split on August 29
- GrafTech International COO Jeremy S. Halford to resign effective September 12
- GrafTech (EAF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BMO Capital raises GrafTech stock price target to $1.50 on improved outlook
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- GrafTech: Green Shoots Talk Not Yet Seen In The Results (NYSE:EAF)
- Earnings call transcript: GrafTech Q2 2025 reports net loss, stock dips
- GrafTech Q2 2025 slides reveal operational improvements despite widening losses
- GrafTech International Ltd. (EAF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GrafTech International (EAF) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- GrafTech earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- GrafTech shares fall over 2% as Q2 earnings miss estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- GrafTech (EAF) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
- GrafTech International (EAF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
12.77 14.20
Range Annuel
0.55 14.20
- Clôture Précédente
- 12.74
- Ouverture
- 13.92
- Bid
- 13.42
- Ask
- 13.72
- Plus Bas
- 12.77
- Plus Haut
- 14.20
- Volume
- 508
- Changement quotidien
- 5.34%
- Changement Mensuel
- 42.92%
- Changement à 6 Mois
- 1442.53%
- Changement Annuel
- 872.46%
20 septembre, samedi